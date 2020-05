E’ iPhone 11 lo smartphone più venduto al mondo ad inizio 2020

Da Omdia arrivano gli interessanti dati relativi alle spedizioni di smartphone durante il primo trimestre del 2020. Si tratta di numeri destinati ovviamente a calare nel corso dell’anno a causa della pandemia da Covid-19 ma regalano comunque spunti degni di nota.

Quasi superfluo sottolineare il successo iPhone 11: la stessa società d’analisi ha sottolineato che la strategia di Apple di puntare su pochi modelli, continua a rivelarsi produttiva, anno dopo anno. iPhone 11 non solo ha quasi triplicato le spedizioni del secondo device in classifica, Samsung Galaxy A51, ma ha anche superato di gran lunga i risultati ottenuti da iPhone XR nel Q1 2019: 19,5 milioni di spedizioni contro 13.6 milioni. iPhone XR, peraltro, resiste nella top ten anche in quest’inizio di 2020, precedendo i più recenti iPhone 11 Pro Max e 11 Pro.

In attesa di conoscere meglio l’impatto sul mercato dei Galaxy S20 (per il momento è presente solo la versione S20+ 5G nei primi dieci), è poi importante sottolineare come la scelta di Samsung di rinnovare drasticamente la sua lineup nella fascia media del mercato sia stata vincente. Oltre al già citato Galaxy A51, tra gli smartphone più venduti nel primo trimestre troviamo anche il Galaxy A10s (settimo) e il Galaxy A30s (decimo). Bene anche Xiaomi coi suoi Redmi Note 8 e Note 8 Pro che, in totale, hanno spedito 12,7 milioni di esemplari.

