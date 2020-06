Huawei P20, P20 Pro e Mate 10 Pro ricevono la EMUI 10 anche in Europa

L’avevamo annunciato a fine maggio: dopo le prime segnalazioni in alcuni mercati asiatici al di fuori della Cina, l’aggiornamento alla EMUI 10 (con Android 10 stabile) sarebbe arrivato entro metà giugno anche in Europa. Così è stato: nelle ultime ore è partito il rilascio del major update sugli Huawei P20, P20 Pro e Mate 10 Pro del Vecchio Continente.

Nello specifico ci riferiamo alle versioni software EMUI 10.0.0.161 per Huawei P20 e P20 Pro (il peso del download è pari a 4.55 GB) ed EMUI 10.0.0.159 per Huawei Mate 10 Pro. Le novità previste sono quelle che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi: dal Morandi Color al Magazine-Style per restare nell’ambito grafico dell’interfaccia, passando per un miglioramento consistente della tecnologia GPU Turbo (utile soprattutto per le sessioni di gaming più impegnative) per le nuove animazioni e gesture di navigazione e per un controllo più profondo delle impostazioni relative alla privacy.

Per il momento non arrivano riscontri in Italia ma non dovrebbe volerci molto. Per installare l’update manualmente si può usare l’applicazione “Huawei Support”, cliccando prima su “Servizi” e poi su “Scarica e Installa” sotto “Aggiornamenti-Controlla Aggiornamenti”, oppure procedere tramite le impostazioni di si sistema scegliendo l’apposita voce “aggiornamenti software”.

