Il Gaming ucciderà la magia dei film di Hollywood?

Grand Thef Auto 5 batte gli Avengers, Fortnite sconfigge la nuova trilogia Star Wars. Non vi preoccupate: non stiamo parlando di peculiari crossover multimediali, ma del fatto che neglu ultimi anni l’industria videoludica ha soppiantato le major di Hollywood per quanto riguarda i record degli incassi più elevanti nell’ambito dell’intrattenimento a 360 gradi.

Se fino a qualche decennio fa, il cinema guardava dall’alto verso il basso l’industria del gaming, ora i rapporti di forza si sono completamente ribaltati: i videogames non sono un passatempo solo per una nicchia ristretta di pubblico, ma un fenomeno globale ampiamente intergenerazionale.

Per fare il punto della situazione sul tema, Betway ha realizzato un interessante articolo di approfondimento con tanto di infografica interattiva che mette in evidenza anche un altro aspetto molto più interessante: sempre più attori decidono di intraprendere ruoli anche nel gaming!

Se prima Samuel Jackson, Mark Hamill, Sean Bean tra gli altri, si limitavano a prestare le loro voci ai personaggi delle avventure videoludiche, oggi grazie allo sviluppo della tecnologia del motion capture, le star possono dare le loro identiche fattezze ai protagonisti di videogiochi ad alto richiamo.

Recentemente ad esempio abbiamo giocato su Playstation 4 (ma da questa estate anche su PC) nei panni di Norman Reedus nel controverso Death Stranding. Un altro attore della serie cult The Walking Dead, Jon Bernthal, ha interpretato la parte del super cattivo in Ghost Recon Breakpoint.

E poi a settembre arriva l’attesissimo Cyberpunk 2077 in cui farà capolino l’amatissimo Keanu Reeves: quando alla conferenza Microsoft all’E3 di Los Angeles nel 2019, arrivò la notizia della sua partecipazione al videogame e l’attore piombò in sala a sorpresa, dal pubblico arrivò un’autentica ovazione che sconvolse persino lo stesso Keanu!

Con l’uscita poi entro la fine dell’anno delle nuove console da gioco Playstation 5 ed Xbox Serie X, gli sviluppatori di videogiochi avranno ancora più potenza e possibilità quasi illimitate per creare incredibili universi virtuali con la presenza di sempre più “special guest” di lusso.

Le major di Hollywood devono dunque prepararsi all’estinzione? Assolutamente no, il cinema continuerà a far sognare tutti, con il grande schermo, le storie da vivere assieme mano nella mano con l’innamorata o divertendosi con gli amici. E poi l’industria della celluloide invece di lanciarsi in una inutile crociata contro la concorrenza del gaming ha ben deciso di trovare proficue collaborazioni.

Negli ultimi infatti sono aumentati esponenzialmente i film che hanno per protagonisti, i personaggi dei videogiochi più famosi, Ultimo in ordine di tempo Sonic, il porcospino blu mascotte della software house giapponese SEGA, che ha letteralmente sbancato i botteghini, andando anche oltre le più rosse aspettative dei produttori stessi dell’opera.

E non dimentichiamo neppure che i videogiochi stanno “invadendo” anche le serie TV. Grandissimo è stato il successo di The Witcher su Netflix tanto che la seconda stagione è stata già confermata ufficialmente. Per gli amanti dell’horror, sempre sul servizio di streaming arriverà prossimamente anche Resident Evil, annunciato come un vero e proprio reboot rispetto ai capitoli cinematografici con protagonista l’ucraino statunitense Milla Jovovich.