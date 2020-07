Sony Xperia 1 II si aggiorna di nuovo e corregge un importante bug

A distanza di pochi giorni dal primo aggiornamento, che di fatto ha accompagnato l’arrivo sul mercato, Sony Xperia 1 II sta ricevendo in queste ore un secondo update. E’ curioso notare come il colosso giapponese in questo caso abbia completamente omesso un changelog ufficiale ma non è stato difficile scovare quali sono state le correzioni apportare.

Dando un’occhiata sul forum ufficiale, infatti, diversi utenti hanno confermato la risoluzione di un bug fastidioso che ancora resisteva dopo il primo e già citato aggiornamento: viene eliminato il problema audio che emergeva durante una chiamata (non c’erano particolari dubbi che non si trattasse di un difetto hardware).

Nello specifico la versione del nuovo firmware è la 58.0.A.3.39 (quella precedente è la 58.0.A.3.31) e va sottolineato come non siano comprese le nuove patch di sicurezza Android: insomma, restano attive quelle relative allo scorso mese di giugno. L’update è disponibile via OTA e raggiungerà la totalità dei Sony Xperia 1 II sul mercato nel giro di qualche giorno.

Chissà che con una particolare attenzione sul piano del supporto software Sony non voglia farsi perdonare il clamoroso ritardo nella commercializzazione dello smartphone, annunciato a febbraio ma messo in vendita soltanto a giugno inoltrato. Su Amazon, intanto, è possibile acquistare Sony Xperia 1: Sony Xperia 1 128 GB Smartphone (16, 5 cm (6, 5 pollici) OLED Display, Triple Camera, IP65/IP68, 6 GB RAM, Android 9) [Italia] Nero