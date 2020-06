Sony Xperia 1 II: cambia il bonus per chi effettua il pre-ordine

Il nuovo Sony Xperia 1 II sarà disponibile in Italia dal prossimo 18 giugno. Lo smartphone è già pre-ordinabile con un prezzo di listino di 1.199 Euro nella sola variante Single SIM con colorazione nera o viola. A differenza di quanto riportato in precedenza, chi acquisterà prima del lancio il nuovo top di gamma di Sony non riceverà in regalo le cuffie Sony WH-1000XM3 (da circa 300 Euro di valore).

Per gli acquirenti che completeranno l’acquisto del nuovo Sony Xperia 1 II prima dell’effettiva data di uscita, infatti, ci sarà in regalo “soltanto” la Style Cover View XQZ-CVAT (prezzo di listino di 59,99 Euro), un bonus decisamente meno interessante rispetto alle cuffie wireless indicate in precedenza.

Ricordiamo che il nuovo Sony Xperia 1 II può contare su di un display OLED da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione 4K e sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 con supporto al 5G. Lo smartphone presenta 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage interno e una batteria da 4.000 mAh.

Per maggiori dettagli sui preordini del nuovo top di gamma di casa Sony vi lasciamo il link al sito ufficiale in fonte. Nel corso dei prossimi giorni, lo smartphone dovrebbe arrivare anche presso altri rivenditori (a partire da Amazon). Continuate a seguirci per saperne di più.