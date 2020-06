Honor Play 4 Pro è ufficiale; col sensore ad infrarossi misurerà la temperatura corporea

Risulterà interessante a molti Honor Play 4 Pro, smartphone di fascia media, dedicato al gaming, che accompagna il modello standard di cui abbiamo parlato in questo articolo e che, soprattutto, arriva con una funzionalità decisamente utile di questi tempi. Ci riferiamo al sensore ad infrarossi che sarà in grado di misurare la temperatura di un oggetto o di una persona, da -20 a 100° C.

Le differenze col Play 4 “base” sono molte, andiamo a scoprirle. Honor Play 4 Pro arriva con un display LCD da 6.57″ in Full HD+ e rapporto di forma da 20:9; sotto il cofano è situato un Kirin 990 con GPU Arm Mali-G76 MP16. Il SoC verrà poi accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno (di tipo UFS 2.1).

Due fotocamere in meno sul posteriore (sensore principale RYYB Sony IMX600y da 40 MP e telefoto da 8 MP con OIS e zoom ottico 3x) e una in più sul frontale (32 MP e grandangolo da 8 MP) per Honor Play 4 Pro che può contare anche su una batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 40 W. Anche in questo caso il sensore per le impronte digitale è situato sul pulsante di accensione e Android 10 di serie è accompagnato dalla personalizzazione software EMUI 10.1.

Honor Play 4 Pro sarà in vendita in Cina dal 9 giugno: costerà 2.899 o 2.999 yuan (363 o 376 euro), prezzi che variano a seconda dalla presenza o meno del sensore ad infrarossi citato ad inizio articolo.