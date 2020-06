Honor Play 4 è ufficiale: supporto al 5G, quad-cam posteriore e ottima batteria

Honor Play 4 e 4 Pro sono stati ufficializzati qualche ora fa: pur appartenendo alla stessa gamma, si tratta di due smartphone profondamente diversi, sia sul piano hardware che da quello estetico. In questo articolo ci occuperemo del modello standard, un medio gamma caratterizzato da un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale.

Honor Play 4 si presenta con un display LCD con diagonale da 6.81 pollici e risoluzione in Full HD+, caratterizzato da un aspect ratio pari a 20:9. Il processore è un Dimensity 800 di MediaTek, accompagnato da 6 o 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno. Il SoC dell’azienda taiwanese garantisce la connettività 5G.

Sul retro è presente una quadrupla fotocamera da 64+8+2+2 MP (il sensore da 8 MP è un grandangolare), mentre la selfie-cam ha una risoluzione da 16 MP. Occhio alla batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22,5 W. C’è Android 10 (con personalizzazione EMUI 10.1) out of the box, così come NFC, USB di tipo C e jack audio da 3.5 mm. Da segnalare il sensore per le impronte digitali integrato col pulsante di accensione/spegnimento.

Honor Play 4 sarà disponibile in Cina dal prossimo 9 giugno (nessuna indicazione, al momento, sull’arrivo in altri mercati) e costerà 1.799 o 1.999 yuan (circa 225 e 250 euro al cambio attuale) nelle configurazioni da 6+128 e 6+256 GB.