POCO F2 Pro disponibile all’acquisto su Amazon Italia

Presentato poche settimane fa, il nuovo POCO F2 Pro è pronto al debutto in Italia. Lo smartphone, in versione Global, è disponibile all’acquisto su Amazon Italia ad un prezzo di 499 Euro. Il dispositivo presenta 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno ed è disponibile con scocca bianca, come mostrato nell’immagine riportata in testa all’articolo. Il nuovo POCO F2 Pro è venduto da GSHOPPER-EU e spedito da Amazon. La consegna è prevista per il prossimo 4 giugno effettuando l’acquisto nel corso della giornata di oggi.

Ricordiamo che il POCO F2 Pro può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 con supporto al 5G. Si tratta, al momento, dello smartphone più economico sul mercato ad essere dotato del SoC top di gamma di Qualcomm. Lo smartphone presenta anche un display AMOLED da 6.67 pollici di diagonale e risoluzione Full HD+. Il display non ha notch o fori ma è presente una fotocamera anteriore a scomparsa. A completare le specifiche tecniche del device troviamo una batteria da 4.700 mAh ed una quadrupla fotocamera posteriore. Il sistema operativo è Android 10.

Ecco il link per effettuare l’acquisto del nuovo POCO F2 Pro, smartphone destinato a diventare il nuovo riferimento della fascia media grazie a prestazioni da top di gamma ed un prezzo davvero contenuto, per gli standard attuali.