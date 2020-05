Motorola prepara un nuovo entry level, ecco le specifiche

Motorola si prepara a rinnovare la sua gamma di smartphone con il lancio di un nuovo entry level. Il progetto in questione, rivelato dal sito dell’operatore americano Verizon (che però non presenta alcuna immagine, si chiama Moto E LE e dovrebbe andare a sostituire il Moto E6, rinnovando l’offerta del brand per la fascia bassa.

Il nuovo Moto E LE dovrebbe presentare un display HD+ (al momento non è nota la diagonale) e il SoC Snapdragon 632, una soluzione sicuramente buona per la fascia bassa del mercato. A completare la scheda tecnica del nuovo entry level di Motorola troviamo una batteria da 3.550 mAh ed il sistema operativo Android 10.

Il progetto Moto E LE potrebbe arrivare anche in Europa, probabilmente con un nome differente, nel corso dei prossimi mesi, andando a rinnovare la gamma del brand che, in questi ultimi mesi, ha registrato diverse novità a partire dal debutto dei nuovi Edge e Edge+ che hanno riportato Motorola nella fascia alta del mercato.

Maggiori dettagli sul nuovo Moto E LE potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi giorni quando potremo scoprire le specifiche tecniche del device. Continuate, quindi, a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul nuovo smartphone.