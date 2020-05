Sony Xperia 1 II: promosso nelle prime recensioni internazionali

Il nuovo top di gamma Sony Xperia 1 II è diventato un bel mistero. Dopo la presentazione avvenuta lo scorso mese di febbraio, infatti, lo smartphone è ancora in attesa di una data di uscita per il mercato europeo e per il mercato nordamericano. In alcuni Paesi sono stati aperti i preordini ma in Italia è ancora tutto fermo. Il top di gamma arriverà sul mercato con un prezzo di 1200 Euro che renderà lo smartphone uno dei modelli più costosi sul mercato.

Le prime recensioni del Sony Xperia 1 II sono molto positive. Lo smartphone sembra convincere la critica con il magazine GSMArena che ha espresso un giudizio di 4.3 punti su 5 per il nuovo top di gamma della casa nipponica. Anche CNET ha dato un buon giudizio sul nuovo Sony Xperia 1 II. Per maggiori dettagli potete trovare le recensioni nei link in fonte.

Ricordiamo che il nuovo Sony Xperia 1 II può contare su di un display OLED da 6.5 pollici con risoluzione 4K e sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 supportato da 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage interno e da una batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 10 in una versione praticamente stock.

Maggiori dettagli sull’uscita italiana del nuovo Sony Xperia 1 II arriveranno, di certo, nei prossimi giorni. Lo smartphone è atteso sul mercato entro il mese di giugno.