Sony Xperia 1 II: si allontana la data di uscita in Europa del nuovo top di gamma?

Presentato lo scorso mese di febbraio, il nuovo top di gamma Sony Xperia 1 II è ancora lontano dal debutto ufficiale sul mercato. Nei giorni scorsi, Sony ha aperto i preordini in Europa del nuovo flagship senza però indicare una data di uscita precisa. Maggiori dettagli sull’arrivo nei negozi del nuovo Sony Xperia 1 II emergono online in queste ore.

Negli USA, infatti, il nuovo Sony Xperia 1 II entrerà in fase di preordine a partire dal prossimo 1° giugno ma la data di uscita effettiva sarà fissata soltanto per il prossimo 24 luglio. Quest’informazione riguarda il solo mercato americano ma, ad oggi, anche in assenza di notizie ufficiali da parte di Sony, non possiamo escludere che anche per l’Europa ci sarà da aspettare.

Ricordiamo che Sony aveva anticipato che il nuovo Sony Xperia 1 II avrebbe fatto il suo debutto ufficiale in Europa entro la fine della primavera. Il mese scorso, inoltre, la divisione spagnola di Sony aveva annunciato il via delle vendite per fine aprile venendo poi smentita dai fatti.

Maggiori dettagli in merito all’avvio delle vendite del nuovo Sony Xperia 1 II in Europa arriveranno nel corso dei prossimi giorni. Ricordiamo che lo smartphone costerà 1.199 Euro. Per chi effettuerà il preordine, incluse nel prezzo ci saranno in regalo queste ottime cuffie wireless: