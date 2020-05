Sony Xperia 1 II: partono i preordini in Europa ma la data di uscita ancora non c’è

Presentato lo scorso mese di febbraio, il nuovo Sony Xperia 1 II, il top di gamma del 2020 di Sony, non è ancora arrivato sul mercato. In queste ore, alcuni rivenditori europei hanno aperto i preordini per il nuovo Sony Xperia 1 II che può essere acquistato in Europa con un prezzo di ben 1.199 Euro. Da notare che chi acquisterà lo smartphone in preordine riceverà in regalo le cuffie wireless Sony WH-1000XM3, acquistabili su Amazon a circa 300 Euro (trovate il link a fine articolo).

Al momento, il nuovo flagship della casa nipponica non è ancora disponibile in Italia. Tutta da valutare anche l’effettiva data di uscita del nuovo Sony Xperia 1 II. Per chi effettuerà il preordine, infatti, al momento viene indicata una data di consegna prevista il mese prossimo. Maggiori dettagli in tal sensore dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni.

Il nuovo Sony Xperia 1 II, ricordiamo, presenta un display OLED da 6.5 pollici e può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 (e quindi sul supporto al 5G) supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il comparto fotografico include tre sensori da 12 Megapixel. Lo smartphone arriverà sul mercato con il sistema operativo Android 10. Maggiori dettagli sul nuovo top di gamma di Sony arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.