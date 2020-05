LG G7 ThinQ, arriva l’aggiornamento ad Android 10 stabile!

L’attesa è terminata: anche LG G7 ThinQ si unisce alla lista di smartphone con a bordo Android 10. Il rilascio è partito da alcune ore: per il momento sono interessate le unità in circolazione in Corea del Sud e negli Stati Uniti, in questo caso considerando solo i terminali brandizzati T-Mobile.

Si tratta di un aggiornamento attesissimo per il top di gamma lanciato ormai quasi due anni fa e, anche se sembra un paradosso, in anticipo rispetto ai programmi iniziali di LG: l’aggiornamento ad Android 10 per LG G7 ThinQ era stato infatti pianificato per il terzo trimestre di questo 2020.

Il nuovo firmware ha un peso di 1.41 GB e presto dovrebbe essere distribuito anche su scala globale. E’ doveroso però sottolineare che a brevissima distanza dall’inizio del roll out, in rete cominciano già ad arrivare diverse segnalazioni di problemi. Le più frequenti riguardano alcune mancanze rispetto alla versione stock di Android: nello specifico pare manchi il toggle per attivare la modalità scura e l’app utilizzata per la registrazione dello schermo. Non mancano neppure feedback negativi su alcuni bug che riguardano le nuove gesture per la navigazione, afflitte in alcuni casi da clamorosi lag. Vedremo se a stretto giro di posta sarà rilasciato un aggiornamento correttivo.

