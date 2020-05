Vodafone: c’è tempo sino al 3 giugno per attivare l’offerta da 50 GB a 7 Euro

Vodafone ha lanciato una nuova campagna winback per convincere gli ex clienti a fare ritorno alla base. Sino al prossimo 3 giugno, infatti, i clienti selezionati potranno rientrare in Vodafone attivando un’offerta con minuti ed SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G al costo di 7 Euro al mese.

L’offerta è attivabile direttamente online, con SIM e attivazione gratuita. Da notare che anche la spedizione della SIM, all’indirizzo fornito dal cliente, non prevede costi aggiuntivi. L’offerta prevede l’addebito su credito residuo e la possibilità di sfruttare l’opzione Giga Family per avere sino a 100 GB extra al mese, senza costi aggiuntivi, se si ha la linea fissa Vodafone.

Da notare, inoltre, che l’offerta con minuti ed SMS illimitati e 50 GB al mese a 7 Euro viene proposta anche nei negozi Vodafone e dai call center per alcuni clienti (si tratta di un’operator attack) attualmente in Iliad o con alcuni operatori virtuali. Al momento, solo la versione winback dell’offerta ha una data di scadenza. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti in merito alle nuove offerte Vodafone.

E’ possibile verificare la disponibilità di questa nuova offerta Vodafone da 50 GB al mese per il proprio numero di telefono visitando questa sezione del sito ufficiale dell’operatore.