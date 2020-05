LG Velvet è pronto al debutto in Italia, ecco le prime informazioni su prezzo e data di uscita

Presentato ufficialmente poche settimane fa, il nuovo LG Velvet è quasi pronto al debutto in Italia. Il nuovo mid-range 5G della casa coreana, infatti, è stato inserito nel corso della giornata di oggi all’interno del sito di LG Italia. Al momento, non c’è ancora un’indicazione ufficiale sul prezzo di listino dello smartphone ma viene confermato che la data di uscita del device è fissata per il prossimo mese di giugno 2020 (non ci saranno, quindi, gli enormi ritardi di lancio a cui LG ci ha abituiati in passato).

In attesa di maggiori dettagli su prezzo e data di uscita, ricordiamo che il nuovo LG Velvet è già disponibile in Corea del Sud con un prezzo di quasi 700 Euro. Il listino italiano del nuovo smartphone di casa LG dovrebbe essere di almeno 700 Euro ma non possiamo escludere un incremento ulteriore del prezzo. Tra pochi giorni ne sapremo di più.

Il nuovo LG Velvet, ricordiamo, si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 765G che viene supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6.8 pollici con notch a goccia e risoluzione Full HD+ e può contare anche su di una batteria da 4.300 mAh oltre ad una tripla camera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel.