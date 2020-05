LG Velvet: partono le vendite, ecco il prezzo ufficiale

Anche senza un vero annuncio ufficiale, il nuovo LG Velvet è stato svelato sul finire della scorsa settimana. Nella giornata di oggi, LG ha ufficializzato tutte le informazioni in merito al nuovo mid-range che entra subito in fase di commercializzazione in Corea del Sud dove il prezzo sarà di 899.800 won, pari a circa 678 Euro.

Lo smartphone sarà in vendita in Europa nel corso delle prossime settimane. Al momento, la casa coreana non ha ancora svelato dettagli precisi in merito alla commercializzazione internazionale del nuovo LG Velvet. Dal punto di vista tecnico, invece, oramai non ci sono più dubbi.

La scheda tecnica del nuovo smartphone comprende un display in 20.5:9 caratterizzato da un pannello OLED da 6.8 pollici con risoluzione Full HD+ e notch a goccia. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 765G supportato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel supportato da un sensore grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore di profondità da 5 Megapixel. Lo smartphone integra una batteria da 4.300 mAh e un sensore di impronte digitali sotto al display.

Ecco il primo video hands-on con protagonista il nuovo smartphone di LG.