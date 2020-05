PosteMobile lancia una nuova offerta da 30 GB a 4,99 Euro al mese

E’ disponibile a partire dalla giornata di oggi la nuova Creami WOW Weekend 30GB di PosteMobile. Si tratta di un’offerta speciale, attivabile esclusivamente tramite il sito di PosteMobile, che mette a disposizione minuti ed SMS illimitati oltre a ben 30 GB di traffico dati in 4G+ (velocità massima in download di 30 Mbps) al costo di appena 4,99 Euro al mese.

L’offerta in questione sarà valida sino a domenica 10 maggio e potrà essere richiesta sia attivando un nuovo numero che effettuando la portabilità del proprio numero di cellulare in PosteMobile che, ricordiamo, è un operatore virtuale che utilizza la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi.

La nuova Creami WOW Weekedn 30GB di PosteMobile si rinnova con addebito su credito residuo e non presenta vincoli di alcun tipo. Nel canone sono inclusi tutti i servizi extra (“Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212).

Il costo iniziale per sottoscrivere l’offerta è di 20 Euro con 10 Euro di traffico incluso sulla SIM da utilizzare per i rinnovi. La SIM sarà spedita, tramite Poste Italiane, all’indirizzo fornito dall’utente e senza alcun costo aggiuntivo. Per attivare l’offerta è possibile sfruttare il link riportato qui di sotto: