Samsung Galaxy A71 non brilla neppure con la selfie-cam secondo DxOMark

DxOMark mette nuovamente sotto torchio Samsung Galaxy A71 e i risultati continuano a non essere esaltanti: dopo il mediocre punteggio ottenuto con la fotocamera posteriore (clicca qui per saperne di più), il mid-range lanciato pochi mesi non è andato oltre gli 83 punti nella valutazione complessiva della cam frontale.

In proporzione, va detto che si tratta di una valutazione comunque migliore rispetto alla precedente: basti pensare che Samsung Galaxy A71 si piazza a metà classifica tra gli smartphone recensiti anche per la selfie-cam, precedenti pezzi da novanta come iPhone XS Max o Samsung Galaxy S9 Plus.

Più nello specifico, Samsung Galaxy A71 ha ottenuto punteggi molto simili sia per le foto (83) che per i video (82) della sua fotocamera frontale. DxOMark ha evidenziato come la buona gestione dell’esposizione, il rumore basso in condizione di forte luminosità e il range dinamico piuttosto ampio siano i punti di forza dei selfie che però soffrono nel bilanciamento del bianco e per la presenza di diversi artefatti visivi.

Per quanto riguarda i video bene ancora il livello di rumore e i dettagli, soddisfacenti sia nelle registrazioni al chiuso che all’aperto; delude, invece, la stabilizzazione e la difficoltà nel gestire l’esposizione in molte condizioni ambientali.

La recensione completa della fotocamera anteriore di Samsung Galaxy A71 potrete leggerla qui mentre lo smartphone è in vendita su Amazon Italia, tramite questo link: