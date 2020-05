Surface Book 3 svelato ufficialmente, ecco prezzi e scheda tecnica

Oltre al tablet Surface Go 2, in queste ore Microsoft ha svelato anche il nuovo Surface Book 3. Il nuovo ultrabook di Microsoft conserva il suo oramai iconico design con la tastiera staccabile e il display touch ma registra un profondo aggiornamento nelle componenti hardware.

Il nuovo Surface Book 3 sarà disponibile in due versioni, una con display da 13.5 pollici ed una con display da 15.5 pollici. Il modello da 13.5 pollici è configurabile con le CPU Core i5-1035G7 (quad-core) e GPU Iris Plus o Core i7-1065G7 (quad-core) e GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q. Il modello da 15.5 pollici ha solo il Core i7 ed è disponibile con GPU Nvidia GeForce GTX 1660 TI Max-Q o Quadro RTX. Per quanto riguarda RAM e storage, sono disponibili varie combinazioni con il modello da 13.5 pollici che parte da un minimo di 8/256 GB mentre il modello da 15.5 pollici parte da 16/256 GB.

Il nuovo Surface Book 3 arriverà in Italia a partire dal prossimo 3 giugno. Al momento, il listino prezzi non è stato ancora diffuso ma è confermato ufficialmente che il prezzo di partenza sarà di 1.849 Euro. L’ultrabook sarà, a breve, disponibile in preordine sia sul Microsoft Store che presso altri rivenditori come Amazon. Maggiori dettagli arriveranno nel corso dei prossimi giorni.