Poco F2 Pro arriva in Italia con uno sconto extra per le prime 48 ore

E’ disponibile all’acquisto in Italia il nuovo Poco F2 Pro, l’erede del Pocophone F1 arrivato sul mercato quasi due anni fa con hardware da top di gamma e prezzo da mid-range. Il nuovo Poco F2 Pro è, in realtà, un rebrand del Redmi K30 Pro, il top di gamma di Redmi per il mercato cinese.

Lo smartphone presenta il SoC Qualcomm Snapdragon 865, un display da 6.67 pollici con pannello AMOLED, refresh rate di 60 Hz e risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento del device troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 865 che viene supportato da una batteria da 5.000 mAh. Al momento, il nuovo Poco F2 Pro è disponibile solo con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

Questa versione del device è caratterizzata da un prezzo di listino di 599,99 Euro ma, per le prime 48 ore di commercializzazione, il prezzo d’acquisto sarà di 549,99 Euro. Successivamente, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato anche con 8 GB di memoria RAM.

Per sfruttare la promozione lancio dedicata al Poco F2 Pro è possibile visitare lo store online di Xiaomi.

Ricordiamo che da questa settimana in Italia è disponibile anche il Realme X50 Pro, smartphone con Snapdragon 865 che rappresenta il principale rivale del nuovo Poco F2 Pro.