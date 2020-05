Samsung: confermato l’arrivo del nuovo tablet top di gamma 5G

Si avvicina il debutto del nuovo tablet top di gamma di Samsung. Il progetto, che potrebbe chiamarsi Galaxy Tab S7 oppure Galaxy Tab S20 (per unificare la nomenclatura tra la linea tablet e quella smartphone, ha ottenuto in queste ore nuove certificazioni che confermano l’esistenza di una variante 5G.

Il nuovo Galaxy Tab S20 (o S7) sarà realizzato in due varianti, una da 11 pollici ed una da 12.4 pollici. Da notare che solo la versione da 12.4 pollici avrà il 5G mentre la versione da 11 pollici dovrebbe presentare esclusivamente il 4G. Al momento, non ci sono ancora molte informazioni aggiuntive sulla scheda tecnica. Il nuovo tablet top di gamma di Samsung potrebbe utilizzare il nuovo SoC Exynos 992 a 6 nm che troveremo, molto probabilmente, anche sul Galaxy Note 20.

Per quanto riguarda la data di uscita, invece, il nuovo tablet di Samsung dovrebbe essere pronto per la prossima estate. Al momento, non ci sono ancora conferme precise sulla data di presentazione ma è probabile che il dispositivo venga presentato ad agosto, insieme ai nuovi Galaxy Note 20 e alla seconda generazione del Galaxy Fold.

Nel frattempo, ricordiamo che il punto di riferimento della gamma tablet di Samsung è l’ottimo Samsung Galaxy Tab S6 con Snapdragon 855.