WINDTRE rinnova le sue offerte da 50 GB, si parte da 5,99 Euro al mese

Continuano le offerte online per chi vuole passare a WINDTRE, il nuovo brand unico nato dalla fusione tra Wind e Tre. Da questa settimana è possibile attivare un’offerta con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 4G con un costo che dipenderà dall’operatore di provenienza. Ricordiamo che l’operatore ha registrato la rete mobile più veloce in Italia durante il lockdown confermando un netto miglioramento delle prestazioni dopo la fusioni.

Per chi passa a WINDTRE da un operatore virtuale (BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, GreenICN, Intermatica, Mundio, NTMobile, NoiTel, Optima Mobile, PLDT Italia Smart Pinoy, Plintron, Rabona, Tiscali Mobile, UnoMobile e Welcome Italia) il costo dell’offerta sarà di 5,99 Euro al mese.

Per chi, invece, effettuerà il passaggio da Iliad, PosteMobile o Fastweb ci sarà la possibilità di attivare l’offerta al costo di 6,99 Euro al mese. Richiedendo la portabilità da Lycamobile, infine, il costo dell’offerta sarà di 9,99 Euro al mese. I clienti TIM, Vodafone, Kena Mobile e ho. Mobile possono attivare Large Online 20 GB che include minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB a 14,99 Euro al mese.

Tutte queste offerte sono disponibili direttamente online, con attivazione gratuita e costo SIM pari a 10 Euro. La SIM attivata sarà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente. Per procedere con la sottoscrizione di una delle offerte indicate è possibile sfruttare il link qui di sotto.