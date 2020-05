Motorola Razr: in arrivo una nuova variante con supporto 5G

Presentato sul finire dello scorso anno, il Motorola Razr è uno smartphone con display pieghevole e design a conchiglia che va a reinterpretare in chiave moderna uno dei cellulari più iconici della gamma Motorola. Il dispositivo è disponibile in Italia dallo scorso mese di febbraio con un prezzo decisamente troppo elevato rispetto alla scheda tecnica.

Motorola sta lavorando, secondo le ultime indiscrezioni di queste ore, al nuovo Motorola Razr 5G. Il progetto potrebbe debuttare nel corso del secondo semestre del 2020. Tra le novità che caratterizzeranno la scheda tecnica del nuovo Razr 5G ci sarà la presenza dell’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 765G che, oltre al supporto al 5G, garantirà anche prestazioni nettamente superiori rispetto allo Snapdragon 712 del Razr presentato pochi mesi fa.

Tra le specifiche tecniche del nuovo Motorola Razr 5G dovrebbero trovare spazio anche 8 GB di RAM ed una batteria da 2,845 mAh (in entrambi i casi si tratta di un netto upgrade rispetto al suo predecessore). Lo smartphone dovrebbe includere una fotocamera posteriore da 48 Megapixel ed una fotocamera “interna” da 20 Megapixel.

Al momento, non ci sono informazioni in merito alle dimensioni del display. Il design invece sarà quello tradizionale con l’adozione di un pannello pieghevole. Continuate a seguirci per saperne di più.