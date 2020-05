E’ stato di certo uno degli smartphone più intriganti degli ultimi mesi ma, almeno fino ad oggi, non ha riscosso il successo sperato: Motorola Razr è il primo device con display pieghevole della casa alata e oggi prova a compiere un salto di qualità importante.

E’ in fase di rilascio un aggiornamento che non solo porta con sé il passaggio ad Android 10 ma regala nuove funzionalità che renderanno molto più “centrale” lo schermo secondario. Più in particolare, con swipe verso sinistra e verso destra sul display esterno sarà possibile rispettivamente accedere ai contatti (apparirà anche un tastierino numerico) e accedere alla fotocamera (e quindi scattare dei selfie senza aprire lo smartphone).

Non è tutto: con un piccolo tastierino e la funzione Smart Reply si potrà rispondere ai messaggi ricevuti su WhatsApp e altre app di messaggistica istantanea, le notifiche appariranno in schede come quelle “normali” e viene esteso il supporto anche ad altre app (come Spotify o Google Maps).

Col passaggio ad Android 10, intanto, saranno disponibili tutte le feature che caratterizzano l’ultima versione stabile del robottino verde e che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi mesi. C’è anche la dark mode. L’aggiornamento ad Android 10 su Motorola Razr è in roll out negli Stati Uniti ma presto coinvolgerà anche le unità commercializzate nel resto del mondo.