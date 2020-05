Google Pixel 4a: la data di uscita potrebbe essere stata rimandata

Google potrebbe aver rimandato la data di uscita del nuovo Google Pixel 4a. Secondo alcune informazioni emerse online la scorsa settimana, infatti, il nuovo mid-range della casa americana dovrebbe essere pronto per la vendita il 22 maggio. In queste ore, un nuovo report, invece, conferma che le vendite del Google Pixel 4a partiranno il 5 giugno.

Lo smartphone potrebbe, quindi, essere presentato in occasione dell’evento Android 11 Beta Launch Show in programma il 3 giugno. Google, infatti, in occasione dell’evento dedicato ad Android 11 ha anticipato l’arrivo di diverse novità aggiuntive che andranno ad affiancarsi alla nuova versione del sistema operativo. Tra queste novità potrebbe essere il futuro Google Pixel 4a che potrebbe poi arrivare sul mercato dal 5 giugno.

Il nuovo Google Pixel 4a, ricordiamo, potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 730G supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone avrà un display da 5.83 pollici con pannello OLED con risoluzione Full HD+ e foro per la camera anteriore. Confermata la presenza di una singola fotocamera posteriore, da 12.2 Megapixel, e di una batteria da 3.080 mAh. Al lancio, ci sarà il sistema operativo Android 10.

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la conferma definitiva in merito alla data di debutto del nuovo Google Pixel 4a. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul nuovo mid-range della casa americana.