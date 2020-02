PosteMobile: l’offerta di San Valentino è la Creami Weekend da 10 GB a 4,99 Euro al mese

Torna attivabile per il periodo di San Valentino l’ottima offerta Creami WOW Weekend di PosteMobile che potrà essere richiesta online il 15 e 16 febbraio ma è già disponibile in anteprima da domani 12 febbraio (anche se la pagina dell’offerta è già online a questo link).

Ricordiamo che Creami WOW Weekend di PosteMobile, proposta dall’operatore in diverse occasioni negli ultimi mesi, presenta minuti ed SMS illimitati oltre a 10 GB in 4G ogni mese al costo di appena 4,99 Euro al mese. Per attivare l’offerta sarà sufficiente una spesa iniziale di 15 Euro a cui corrisponderà una ricarica di pari valore da utilizzare per i rinnovi dell’offerta.

L’offerta di PosteMobile è attivabile da tutti, senza alcun vincolo. E’ possibile richiedere un numero di telefono nuovo oppure effettuare la portabilità del numero da altro operatore. I costi e i vantaggi inclusi nell’offerta non cambieranno. La SIM sarà inviata a casa, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, tramite Poste Italiane nel giro di pochi giorni lavorativi.

PosteMobile, ricordiamo, è un operatore virtuale ed utilizza la rete Wind per l’erogazione dei suoi servizi. Ad oggi, l’offerta Creami WOW Weekend di PosteMobile è l’offerta più vantaggiosa attualmente disponibile a meno di 5 Euro al mese e rappresenta un’ottima soluzione per chi vuole spendere poco.