Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra: ecco i prezzi ufficiali in Italia di tutte le varianti

Samsung ha appena svelato in via ufficiale la nuova gamma S20 che sarà composta da ben tre smartphone Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra. Sia S20 che S20+ saranno disponibili in versione 4G e in versione 5G mentre S20 Ultra sarà acquistabile esclusivamente nella variante 5G.

Da notare che le versioni 4G di S20 e S20+dei nuovi S20 hanno 8 GB di RAM mentre le varianti 5G possono contare su 12 GB di RAM. Per quanto riguarda S20 Ultra, invece, le versioni disponibili sono due, entrambe dotate di supporto al 5G, ed il modello base ha 12/512 GB mentre il modello top ha 16/512 GB.

Come confermano in questi minuti dalla casa coreana, in Italia i nuovi top di gamma coreani costeranno qualche decina di Euro in più rispetto ad altri mercati europei. Il nuovo Samsung Galaxy S20 arriverà sul mercato con un prezzo di 929 Euro (4G) oppure con un prezzo di 1029 Euro (5G). Entrambe le versioni hanno 128 GB di storage.

Per quanto riguarda il Galaxy S20+, invece, il prezzo di partenza è di 1029 Euro ed è relativo alla versione 4G. Gli utenti potranno scegliere anche la versione 5G ad un prezzo di 1129 Euro. Queste due varianti hanno 128 GB di storage. Da notare che lo smartphone è disponibile anche in una versione più completa con supporto 5G e 512 GB di storage interno ed un prezzo di 1279 Euro.

A completare la gamma S20 c’è il nuovo top di gamma Samsung Galaxy S20 Ultra. Lo smartphone sarà disponibile in due versioni. Il modello base (12/128 GB) costerà 1.379 Euro mentre la versione top (16/512 GB) costerà 1.579 Euro.