Xiaomi Mi 10: il nuovo top di gamma si mostra in un video hands-on

Xiaomi presenterà il nuovo Xiaomi Mi 10 (in arrivo anche in versione Pro) in occasione di un evento in programma il 13 febbraio in Cina (la presentazione non sarà pubblica ma ci sarà una trasmissione in streaming a causa del Coronavirus). Successivamente, il nuovo Xiaomi Mi 10 sarà in Europa tra un paio di settimane, risultando uno dei protagonisti del Mobile World Congress 2020 di Barcellona.

In attesa del debutto ufficiale, in queste ore è apparso online un primo video hands-on del nuovo Xiaomi Mi 10 che ci va a confermare in via definitiva il design dello smartphone. Il nuovo top di gamma di Xiaomi potrà contare su di un ampio display con foro per la fotocamera anteriore (situato in alto a sinistra). Nella parte posteriore, invece, i sensori della fotocamera saranno allineati in verticale e collocati in prossimità del bordo.

Ricordiamo che il nuovo Xiaomi Mi 10 arriverà sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 865 con supporto 5G e con un nuovo sistema di dissipazione del calore in grado di permettere al SoC di massimizzare le sue prestazioni senza timore delle temperature. Confermata anche la presenza della fotocamera principale da 108 Megapixel mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di 4.400 mAh.

Ecco il primo video hands-on del nuovo Xiaomi Mi 10: