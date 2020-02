Samsung Galaxy S20 partono i preordini su Amazon, prezzi da 929 Euro

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta nel corso della giornata di ieri, i nuovi Samsung Galaxy S20 sono disponibili in preordine su Amazon. I tre nuovi top di gamma della casa coreana possono già essere ordinati. Le consegne coincidono con l’effettiva data di uscita in Italia dei nuovi Galaxy S20, ovvero il prossimo 10 marzo.

Il modello base della nuova gamma S20 è il Galaxy S20 da 6.2 pollici. Lo smartphone è disponibile su Amazon solo in versione 4G con un prezzo di 929 Euro. In alternativa è possibile scegliere il Galaxy S20+ da 6.7 pollici. Lo smartphone può essere ordinato sia in versione 4G, con un prezzo di 1029 Euro, che in versione 5G, con un prezzo di 1129 Euro.

A completare l’offerta c’è il top di gamma Samsung Galaxy S20 Ultra. Lo smartphone, disponibile solo con supporto al 5G, è ordinabile su Amazon a 1329 Euro nella versione 12/128 GB. Ecco i link per preordinare uno dei nuovi S20 su Amazon.

Per preordinare le altre varianti della gamma Galaxy S20, come il top di gamma Galaxy S20 Ultra 5G con 16 GB di RAM e 512 GB di storage, al momento, è necessario affidarsi allo store ufficiale di Samsung.