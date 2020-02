Apple pronta a lanciare anche gli AirPods Lite?

Nonostante sia al momento dominatrice assoluta nel settore degli indossabili, Apple vuole confermare la sua leadership nella nicchia degli auricolari true-wireless. Il successo degli AirPods, rafforzato dal lancio del modello Pro nella seconda metà dello scorso anno, è sotto gli occhi tutti ma i prodotti lanciati dai competitors sono sempre più convincenti sia dal punto di vista delle funzionalità che da quello del prezzo.

Ecco perché, stando a quanto riporta oggi Digitimes, Cupertino avrebbe in mente di lanciare degli AirPods Lite entro la fine di questo 2020. La fonte in questione non rivela dettagli sulla scheda tecnica di questa presunta versione, lasciando quindi spazio alle ipotesi dei lettori.

Vale la pena, a tal proposito, di ricordare come gli AirPods di seconda generazione, quelli lanciati esattamente un anno fa, hanno già diverse “mancanze” rispetto al modello Pro: dalla cancellazione attiva del rumore alla resistenza al sudore, il salto in avanti è stato importante come d’altronde dimostra anche la differenza di prezzo.

E’ quindi possibile che Apple abbia in mente di proseguire sulla strada aperta dalla versione Pro e, parallelamente, lanciare una sorta di terza generazione di AirPods “base” che verrebbero declinati in “Lite” per evidenziare meglio l’appartenenza a due segmenti diversi.

