Samsung Galaxy S10 erediterà alcune feature dal Galaxy S20

Di Samsung Galaxy S20, e delle relative versioni, stiamo parlando tanto in queste ore. L’evento Unpacked di ieri sera ha lasciato in eredità un top di gamma bello esteticamente, dalla scheda tecnica impressionante (clicca qui per saperne di più) e soprattutto completo sotto ogni punto di vista.

Insomma, l’attenzione è tutta per il nuovo flagship ma cosa accadrà al Samsung Galaxy S10? Lanciata un anno fa, la serie Galaxy S10 non sarà di certo accantonata dal colosso coreano, anzi. La stessa Samsung ha affermato come un cambio smartphone annuale sia sempre meno frequente tra i propri utenti, quindi è più giusto pensare ad un supporto continuo anche per il modello del 2019.

Così, come accaduto anche con le precedenti generazioni, anche stavolta molte delle nuove funzionalità lanciate sul Galaxy S20 arriveranno anche su Samsung Galaxy S10, tramite diversi aggiornamenti diluiti nel tempo. Ad oggi non è dato sapere quali saranno le feature coinvolte, facile immaginare che la modalità Pro nella registrazione video sarà ereditata dal vecchio top di gamma.

Non è tutto: per mantenere vivo l'interesse nei confronti del Galaxy S10, Samsung porterà anche in Europa una forte riduzione dei prezzi a listino di tutta la gamma.