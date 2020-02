Samsung Galaxy S20 ufficiali: data di uscita e prezzi, si parte da 899 Euro

In attesa dell’evento di presentazione al via tra poche ore, Samsung ha già diffuso le prime informazioni ufficiali in merito ai nuovi Samsung Galaxy S20, i tre nuovi top di gamma in arrivo sul mercato tra poche settimane. I dettagli ufficiali diffusi in queste ore arrivano da Samsung Olanda ma non ci dovrebbe essere alcuna differenza sostanziale con l’Italia.

I tre nuovi Samsung Galaxy S20 saranno disponibili il prossimo mese di marzo. La data di uscita ufficiale annunciata da Samsung è fissata per il prossimo 13 di marzo. Maggiori dettagli in merito al mercato italiano (ed alla promozione con Galaxy Buds+ incluse per i preordini) arriveranno nelle prossime ore.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, il Samsung Galaxy S20 con display da 6.2 pollici arriverà sul mercato con un prezzo di 899 Euro mentre per la versione 5G serviranno 999 Euro. Entrambe le varianti avranno 128 GB di storage. Le colorazioni disponibili saranno tre: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink.

Il più grande Samsung Galaxy S20+, invece, arriverà sul mercato europeo con un prezzo di partenza di 999 Euro, per la versione 4G, e di 1099 Euro, per la versione 5G. Anche in questo caso, la memoria interna sarà di 128 GB. Le colorazioni disponibili saranno, invece, Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black.

A completare la gamma ci sarà il Samsung Galaxy S20 Ultra che sarà disponibile solo in versione 5G. In questo caso, i tagli di memoria previsti sono due. Il modello base da 128 GB costerà 1349 Euro mentre per la versione da 512 GB serviranno 1549 Euro. Le colorazioni previste sono Cosmic Grey e Cosmic Black.