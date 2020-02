Samsung Galaxy Z Flip è ufficiale: specifiche tecniche, prezzo e data di uscita in Italia

Oltre ai nuovi Galaxy S20, in queste ore registriamo anche il debutto del nuovo Samsung Galaxy Z Flip, nuovo smartphone con display pieghevole e design a conchiglia della casa coreana. Il device, a differenza dei nuovi S20 in uscita a marzo, sarà disponibile quasi da subito. La data di uscita del nuovo Samsung Galaxy Z Flip è fissata per il 14 febbraio con un prezzo di listino di 1520 Euro.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, invece, vengono confermati tutti i rumors dei giorni scorsi. Lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 855+, lo stesso chip dei top di gamma 2019, supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno. La batteria è un’unità da 3.300 mAh.

Il display AMOLED pieghevole è da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ e rapporto tra le dimensioni di 22:9. Nella parte esterna c’è un display secondario Super AMOLED con Always-On da 1,06 pollici. Il comparto fotografico include una doppia camera posteriore (due sensori da 12 Megapixel con sensore secondario grandangolare) e una fotocamera anteriore da 10 Megapixel.

Lato software, invece, troviamo Android 10 con One UI 2.0. Da segnalare la modalità Flex che divide in due lo schermo quando è aperto ad angolo retto. Le dimensioni sono pari a 167,9 x 73,6 x 7,2 mm da aperto.

Ecco il primo video ufficiale del nuovo Galaxy Z Flip: