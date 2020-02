iPhone 9: prime conferme sulla data di uscita

Nonostante i problemi alla produzione in Cina a causa del Coronavirus, continuano ad arrivare conferme in merito al debutto del nuovo iPhone 9 (o SE 2). Il nuovo iPhone “economico” sarà svelato nel corso del prossimo mese di marzo e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare nei negozi già entro la fine del mese.

Stando a quanto rivelato da un produttore di accessori, la data di uscita del nuovo iPhone 9 potrebbe essere fissata per la fine di marzo. La disponibilità di molti accessori dedicati al nuovo iPhone 9 è fissata per il 24 marzo. Tale data, quindi, rappresenta un importante indizio in merito al possibile arrivo nei negozi del nuovo entry level della casa americana.

Ricordiamo che iPhone 9 potrà contare su di un display da 4.7 pollici con risoluzione HD (il design sarà molto simile a quello di iPhone 8) e sul SoC Apple A13 Bionic supportato da 3 GB di RAM e 64 GB di storage. Nella parte posteriore ci sarà una fotocamera singola da 12 Megapixel mentre la camera anteriore sarà da 7 Megapixel. Ritornerà il sensore di impronte digitali nel tasto home centrale mentre non ci sarà il notch e nemmeno il Face ID.

Per quanto riguarda i prezzi, gli ultimi rumors di queste ore parlano di un possibile prezzo base inferiore ai 500 Euro. Appuntamento al mese di marzo per saperne di più.