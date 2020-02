Xiaomi Mi Mix 2S, Android 10 arriva anche in Italia

A poco meno di un mese di distanza dall’arrivo in Cina, Android 10 – nella sua versione stabile – sbarca anche sugli Xiaomi Mi Mix 2S italiani. Il roll out è partito qualche ora fa e, come di consueto, nel giro di qualche giorno dovrebbe coinvolgere tutte le unità in circolazione nel nostro paese.

C’è ovviamente la nuova interfaccia personalizzata MIUI 11, più di preciso è la versione 11.03, anche se in molti ricorderete che arrivò già fine 2019, basata però su Pie. Il firmware è contraddistinto dalla sigla V11.0.3.0.QDGMIXM ed ha un peso di circa 1.9 GB. Vengono segnalate anche le patch di sicurezza Android aggiornate allo scorso mese di dicembre.

Si tratta del secondo major update per Xiaomi Mi Mix 2S che, arrivato sul mercato con Oreo out of the box, nell’ottobre del 2018 ricevette l’aggiornamento a Pie. Insomma, considerato che si parla di un device ormai arrivato sul mercato due anni fa, gli utenti che ancora lo posseggono non hanno di che lamentarsi sul piano del supporto software.

Xiaomi Mi Mix 2S è uno smartphone che si presenta con un display da 5.99 pollici in Full HD+, con batteria da 3.400 mAh, dual cam posteriore da 12+8 e MP e con a bordo uno Snapdragon 845. E’ in vendita su Amazon, questo il link: Xiaomi Mi Mix 2S Dual SIM 128 GB 6 GB RAM Black