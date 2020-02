Oppo A31 tornerà nel 2020? Ecco le presunte specifiche tecniche

A distanza di cinque anni, Oppo A31 potrebbe tornare sul mercato, ovviamente con una scheda tecnica del tutto rinnovata. Lo smartphone oggi è stato oggetto di un leak firmato 91mobiles: il sito in questione oltre a pubblicare il render che troverete ad inizio articolo, con la caratteristica colorazione Lake Green (una delle tre previste, le rimanenti due sono Fantasy White e Mistery Black) ha anche fornito qualche dettaglio sulla presunta scheda tecnica.

Il nuovo Oppo A31 dovrebbe così arrivare con un display con diagonale da 6.5 pollici e risoluzione in HD+, per dimensioni totali che raggiungerebbero i 163,9 x 75,5 x 8,3 mm. Dal render in questione si può notare il notch a goccia che ospiterà la selfie-cam da 8 MP, così come la tripla fotocamera posteriore, con sensori disposti in verticale, “a semaforo), da 16+2+2 MP.

Il processore a bordo di questo Oppo A31 dovrebbe poi essere un Helio P35 di MediaTek, maccompagnato da 4 o 6 GB di memoria RAM e 64 o 128 GB di storage interno. Insomma, dettagli “classici” di un mid-range, al contrario del Find X2. Il futuro top di gamma dell’azienda cinese dovrebbe essere presentato il prossimo 22 febbraio, in apertura del Mobile World Congress di Barcellona. Evento al quale, nonostante gli allarmi sul Coronavirus, Oppo parteciperà come da previsioni.