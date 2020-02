WhatsApp ha raggiunto i 2 miliardi di utenti attivi nel mondo

WhatsApp ha raggiunto un altro storico traguardo: l’azienda ha confermato, tramite un post sul blog ufficiale, di avere una base di 2 miliardi di utenti attivi. Si tratta di una crescita incredibile considerato che siamo già su numeri con pochi margini e che appena due anni fa fu raggiunta quota 1,5 miliardi di utenti.

WhatsApp si conferma così il servizio di messaggistica istantanea più diffuso al mondo. L’ingresso in scena di Facebook ha consentito di fare un passo in avanti fondamentale sul piano della sicurezza e della privacy, storicamente il punto debole dell’app al cospetto anche dei competitors (Telegram su tutti).

Nello stesso post che troverete linkato in alto, WhatsApp ha così nuovamente spiegato tutti i vantaggi che scaturiscono dall’utilizzo della crittografia end to end. Grazie a questo sistema i messaggi inviati non vengono mai salvati su server ma solo in locale, sui terminali di mittente e ricevente. L’azienda ha inoltre dichiarato di non voler fermarsi su quest’aspetto ed ha integrato la comunicazione con un collegamento alla pagina relativa alla privacy, dove vengono elencate tutte le “best practices” per aumentare il grado di sicurezza: dall’autenticazione a due fattori a quella con sensori biometrici, passando per la possibilità di rendere privata la propria foto del profilo.