Ecco come verranno gestiti più device su WhatsApp

L’ultima versione beta di WhatsApp, la 2.20.152, presenta un nuovo indizio su quella che sarà probabilmente la novità più rilevante che vedremo sulla celeberrima app di messaggistica istantanea durante la seconda metà del 2020.

Se ne parla già da diversi mesi, con la beta 2.20.143 sono arrivati i primi riscontri ufficiali (clicca qui per maggiori dettagli) ed ora viene fatto un ulteriore passo in avanti per la gestione multi-device su WhatsApp. Più nello specifico è stata aggiunta una nuova voce nel menu con la didascalia “Dispositivi collegati“. Selezionandola, appare il messaggio che troverete nella foto in basso e che sottolinea come si può aggiungere un dispositivo secondario per continuare ad usare l’app.

La descrizione non è ovviamente completa (si fa riferimento solo al proprio browser, computer o Facebook) ma sarà di certo aggiornata nelle prossime release. Non solo: la schermata non è presente di default nella nuova beta, ma è stata probabilmente attivata dagli sviluppatori di WABetaInfo dopo averla individuata tra le righe di codice.

Insomma, non ci sono tempistiche concreto sull’arrivo della funzionalità multi-device su WhatsApp ma lo sviluppo sembra procedere per il verso giusto. A godersi l’arrivo “ufficiale” in anteprima, saranno comunque gli utenti iscritti al programma beta (per partecipare, dovrete cliccare su questo link).