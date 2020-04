WhatsApp su più dispositivi, presto disponibile la funzionalità

E’ come al solito il team di WABetaInfo a scovare, tra le righe di codice dell’ultima beta di WhatsApp, un’attesissima funzionalità: se ne parla ormai da mesi, ma il supporto “multi-device” sulla popolare app di messaggistica istantanea potrebbe essere in fase avanzata di sviluppo.

Nelle due immagini che troverete in basso, ci sono chiari riferimenti a questa feature: la prima riguarda i device iOS ed è relativa ad una voce nel menu Impostazioni in cui può essere attivata la nuova funzionalità. La seconda raffigura invece quella che dovrebbe essere la schermata principale di WhatsApp su un secondo device Android. Viene consigliato di attivare l’app sotto copertura WiFi, chiaro indizio dell’attività di sincronizzazione delle chat (chissà se anche dei file condivisi) che già avviene quando installiamo WhatsApp su un nuovo smartphone. Un passaggio che ovviamente può richiedere un uso eccessivo di traffico dati.

Vale la pena ricordare che questa funzionalità, particolarmente utile a chi utilizza di frequente un tablet, è già contemplata da tempo da Telegram.

In ogni modo la novità è stata scovata nella versione beta 2.20.143 di WhatsApp per Android. Dal team di sviluppo non è arrivata alcuna novità in merito alle tempistiche d’arrivo sulla versione stabile dell’app: il consiglio è quindi di iscrivervi qui al programma beta se vorrete provare in anteprima questa feature.