Anche Black Shark 2 e 2 Pro stanno ricevendo Android 10

Buonissime notizie per i possessori di Black Shark 2 e 2 Pro, la seconda generazione di smartphone del brand creato da Xiaomi e rivolto essenzialmente agli amanti del gaming. Ebbene, qualche ora fa è cominciato il rilascio di Android 10 su entrambi i modelli: nell’update è compresa anche l’ultima versione della personalizzazione software Black Shark, la Joy UI 11 (che poi troveremo di serie su BS 3 e 3 Pro).

Al di là delle novità, di cui parleremo più avanti, vale la pena sottolineare questa notizia, considerato che il supporto software fino ad oggi è stato tutt’altro che irreprensibile: gli aggiornamenti mensili di sicurezza latitano ormai da tempo e basti pensare che sul primo Black Shark il major update ad Android Pie 9 arrivò addirittura a settembre dello scorso anno. Tempi biblici.

Le funzionalità, dicevamo: nuove gesture di navigazione, risposte rapide, split screen, Find My Phone, supporto account Mi, Mi Share, File manager rinnovato, nuovi sfondi ed emoji, Always On Display e, restando in tema giochi, funzionalità come Natural Dynamic Sound System, l’area Shark Arsenal per la gestione degli accessori e la Shark Space 3.0 per una miglior organizzazione dei titoli.

Il roll out dell’aggiornamento ad Android 10 è partito a livello globale e nei prossimi giorni coinvolgerà tutte le unità in circolazione di Black Shark 2 e 2 Pro: la data limite fissata è il 6 maggio.