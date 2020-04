Realme 6 Pro arriva in Europa a maggio per conquistare la fascia media

Realme le sta provando tutte per espandere la sua presenza in Europa. Ad inizio maggio ci sarà anche il debutto del nuovo Realme 6 Pro che, per il mercato europeo, verrà svelato il prossimo 5 maggio per poi entrare nella fase di vendita nei giorni successivi. Al momento, non ci sono ancora conferme sul prezzo ma, secondo le prime indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe essere commercializzato in Europa con un prezzo di partenza di 279 Euro.

Il nuovo Realme 6 Pro, ricordiamo, ha un display IPS LCD da 6.6 pollici di diagonale con foro e risoluzione Full HD+ . Il refresh rate massimo è di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Snapdragon 720G, già proposto sul recentissimo Redmi Note 9S e destinato a diventare il nuovo punto di riferimento per la fascia media del mercato.

Al momento, non ci sono informazioni in merito alle combinazioni di RAM e storage previste per il mercato europeo. A completare la scheda tecnica del nuovo Realme 6 Pro troviamo una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel, una doppia camera anteriore e una batteria da 4.300 mAh oltre ad un sensore di impronte digitali laterale. Il sistema operativo è Android 10.

Ricordiamo che è già disponibile in Italia il nuovo Realme 6 con MediaTek G90T.