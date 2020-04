La Redmi Band in Europa col nome di Xiaomi Mi Band 4C?

Qualche settimana fa vi avevamo parlando del possibile lancio, a sorpresa, di una versione economica (ancora più economica) dell’ormai celeberrima Xiaomi Mi Band 4. In realtà durante lo Xiaomi Fan Festival 2020 venne presentata la Redmi Band, prima smartband dell’azienda ormai indipendente dal colosso cinese da circa un anno e mezzo.

La Redmi Band ha ovviamente incuriosito per il prezzo davvero basso e le specifiche tutto sommato non lontane dalla già citata Mi Band 4. E’ per questo motivo che presto potrebbe essere lanciata anche in Europa, anche se re-brandizzata.

Xiaomishka, leaker russo, ha individuato due certificazioni online che portano lo stesso numero di modello (HMSH01GE) ma che in realtà vengono associati a due prodotti diversi, Xiaomi Mi Band 4c e, appunto, la Redmi Band. Insomma, il cambio nome in vista di un’ufficializzazione nel mercato del Vecchio Continente potrebbe essere un’ipotesi più che probabile: Xiaomi e Redmi sfrutterebbero in pieno l’onda lunga del successo della Mi Band.

Vale la pena ricordare che la Redmi Band vanta un display rettangolare, con angoli più squadrati, da 1.08″ e a colori. Sono presenti diverse personalizzazioni per il quadrante principale, il Bluetooth 5.0 e tutte le funzionalità tipiche di una smartband moderna. Interessante anche la possibilità di ricaricare il dispositivo senza passare dall’adattatore ma direttamente tramite una USB di tipo C già presente.

