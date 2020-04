Per iPhone SE Plus bisognerà aspettare più di un anno

C’è tanta curiosità per capire come il mercato accoglierà l’iPhone SE 2020 che, come ampiamente prevedibile, sta già facendo discutere: il design, ereditato per completo dal datato iPhone 8, non è di certo quanto di più moderno possa esserci, eppure la prospettiva di avere un “melafonino” a prezzi relativamente convenienti potrebbe stuzzicare una larga fetta di utenza.

In attesa di capire quali saranno i risultati del nuovo arrivato, Apple avrebbe già cominciato a pensare al successore. Contrariamente a quanto si vociferava qualche giorno fa, però, il presunto iPhone SE Plus non arriverà nella prima parte del prossimo anno, ma per il suo lancio bisognerà attendere la fine del 2021.

E’ quanto rivela oggi Ming-Chi Kuo che non specifica, però, se tale decisione sia stata presa da Cupertino per via dell’emergenza coronavirus. In ogni caso, le prime voci su iPhone SE Plus cominciano già a circolare.

Il device dovrebbe avere un display con diagonale compresa tra i 5.5 e 6.1 pollici, design full screen e, soprattutto, seguirebbe le linee di iPhone 11 e 11 Pro. Insomma, da questo punto di vista il salto in avanti sarebbe evidente. Si dovrebbe fare nuovamente a meno del Face ID (il Touch ID è presente nel tasto d’accensione, sul frame laterale destro), mentre il notch, che in questo caso ospiterebbe unicamente speaker, microfono e selfie-cam, dovrebbe avere dimensioni più ridotte rispetto ai due modelli sopracitati.