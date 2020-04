Samsung Galaxy S20 Ultra: promosso da Dxomark ma non è al livello di Huawei P40 Pro

Il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra, attuale top di gamma di casa Samsung, sta facendo parlare molto di sé sia per i dati di vendita al di sopra delle attese che per diversi problemi, legati in particolare da un software non ottimizzato al punto giusto, in particolare per la versione con SoC Exynos che viene venduta in Europa.

La recensione di Dxomark sul comparto fotografico del Samsung Galaxy S20 Ultra conferma come il nuovo top di gamma coreano sia in grado di garantire ottime prestazioni. Nello stesso tempo, il nuovo S20 Ultra risulta essere un passo indietro rispetto ai migliori camera phone sul mercato.

Per Samsung Galaxy S20 Ultra, infatti, il punteggio complessivo attribuito da Dxomark è pari a 122 punti, con 132 punti nelle foto e 102 punti nei video. Il top di gamma di Samsung è indietro rispetto a Huawei P40 Pro, che arriva a ben 128 punti (che ha totalizzato 140 punti nelle foto e 105 punti nei video).

Il top di gamma di Samsung è attualmente al sesto posto della classifica di Dxomark. Davanti al Samsung Galaxy S20 Ultra ci sono, infatti, anche il nuovo Honor 30 Pro+. l’OPPO Finx X2 Pro, lo Xiaomi Mi 10 Pro, il Huawei Mate 30 Pro e l’Honor V30.