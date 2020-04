Samsung Galaxy S20: vendite al di sotto delle attese ma S20 Ultra è un successo

Arrivati sul mercato ad inizio dello scorso mese di marzo, i nuovi Samsung Galaxy S20 devono fare i conti con l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus che non ha creato problemi alla produzione ma, di certo, sta facendo registrare un calo delle richieste di top di gamma.

L’effetto della pandemia oltre alle poche novità introdotte rispetto alla precedente generazione comporteranno un risultato commerciale al di sotto delle attese per i Samsung Galaxy S20. Secondo le prime stime, infatti, i top di gamma di Samsung dovrebbero fermarsi a circa 20 milioni di unità vendute, circa il 40% in meno delle stime pre-lancio della casa coreana.

Nonostante i dati negativi, continua il successo del top di gamma Samsung Galaxy S20 Ultra che, sin dal day one, ha riscosso ottimi risultati di vendita (e molte critiche per via di un software non ottimizzato). Il flagship coreano dovrebbe raggiungere quota 6 milioni di unità vendute, superando così le stime di Samsung che prevedevano vendite complessive comprese tra 3.5 e 5.5 milioni di unità.

Da notare che le vendite non straordinarie registrate in queste prime settimane di disponibilità stanno facendo scendere rapidamente i prezzi di Galaxy S20 e S20+ mentre resta stabile il prezzo di S20 Ultra. Ecco le offerte: