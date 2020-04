OnePlus 7 e 7 Pro ricevono la Open Beta 12 con patch di aprile e altre novità

OnePlus 7 e 7 Pro stanno ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento sul loro canale beta. Si tratta della open beta 12, particolarmente ricca – stando a quanto si legge nel changelog ufficiale – sia per quanto riguarda i bug risolti sia per diverse nuove funzionalità. Ma andiamo con ordine.

Doveroso partire con la segnalazione delle patch di sicurezza Android relative a questo mese di aprile, un’ottima notizia. Con la Open Beta 12, inoltre, OnePlus 7 e 7 Pro potranno contare su una miglior gestione del volume audio e sull’icona “registrazione” che verrà visualizzata sulla barra di stato, durante le chiamate.

Non è tutto: si potranno visualizzare le durate degli squilli quando si consulterà una chiamata persa, mentre per quanto riguarda le chiamate VoLTE si potrà tenere più facilmente sotto controllo il consumo dati. Degna di nota anche una nuova funzionalità che riguarda la fotocamera e che avvisa l’utente sulla necessità di pulire l’obiettivo prima di scattare una foto.

Vale la pena ricordare che chi ha già installata sul proprio OnePlus 7 o 7 Pro una beta precedente riceverà come al solito la notifica dell’aggiornamento via OTA. Chi, invece, è con un firmware stabile dovrà necessariamente installare la versione beta manualmente, scaricando l’ultima release da questi link per OnePlus 7 e 7 Pro.

