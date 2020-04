Honor 10X Pro compare in un primo render

Torniamo a parlare di Honor 10X e, più in particolare, della versione Pro: entrambi gli smartphone dovrebbero essere ormai pronti al lancio, considerato che il 9X fu lanciato ormai un anno fa e che i rumors a riguardo cominciano a farsi insistenti.

Oggi, ad esempio, Honor 10X Pro è apparso in un primo render, non ufficiale ma con qualità sufficientemente alta per considerarlo veritiero. Lo smartphone si mostra in una colorazione totalmente nera e il suo display è caratterizzato dalla presenza di un foro in alto a sinistra, sul display. Spicca il modulo rettangolare, sulla scocca posteriore, in cui vengono situati tre sensori fotografici, oltre al flash LED: dalla didascalia a lato apprendiamo che il sensore principale avrà una risoluzione da 64 MP.

Detto di un design “pulito” e di certo segnato dall’ottimizzazione spinta delle cornici frontali, vale la pena ricordare che sia Honor 10X Pro che la versione standard sono attesi con un Kirin 820 a bordo e dovrebbero vantare anche il supporto alla connettività 5G (a riguardo, però, c’è ancora incertezza). Si è parlato anche della tipologia di display (probabilmente un OLED) e della velocità della ricarica rapida che raddoppierà rispetto a quanto si è visto con la precedente generazione, da 10 a 20 W.