Samsung Galaxy A6 (2018) e Galaxy J6 (2018), ecco Android 10 con One UI 2.0

Grandi notizie quelle che arrivano oggi per gli utenti di Samsung Galaxy A6 (2018) e Galaxy J6 (2018): su entrambi gli smartphone è infatti partito da qualche ora il roll out dell’aggiornamento ad Android 10, con interfaccia personalizzata One UI 2.0.

Le build in questione sono contrassegnate dalle sigle A600FNXXU5CTC6 (per l’A6) e J600FNXXU7CTC8 (J6) ed hanno rispettivamente un peso di 1.3 e 1.4 GB. Oltre alle novità previste dall’ultima versione del robottino verde ci sono quelle che abbiamo imparato a conoscere anche sulla One UI 2.0; come molti di voi già sapranno, la 2.1 è invece riservata solo ai più recenti top di gamma e sarà pressoché impossibile vederla a bordo di mid-range come questi.

Samsung, comunque, si conferma in primissima linea sul fronte aggiornamento software, rispettando le tempistiche previste per il major update anche sui suoi device più datati.

L’aggiornamento in questione è in fase di distribuzione via OTA e sta già coinvolgendo anche le unità italiane sia di Samsung Galaxy A6 (2018) che di Galaxy J6 (2018). Da segnalare anche la presenza a bordo delle patch di sicurezza Android relative allo scorso mese di marzo.

