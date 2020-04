Oppo A72 è ufficiale con display LCD da 6.5″ e quad-cam posteriore

Instancabile Oppo che, ormai da una settimana, continua a sfornare smartphone giorno dopo giorno. Oggi tocca a Oppo A72, non troppo differente dall’A52 presentato ieri (clicca qui per maggiori dettagli) ma che andrà a posizionarsi in una fascia di prezzo leggermente superiore, almeno stando ad una valutazione oggettiva della scheda tecnica. L’azienda cinese in questo caso non ha reso noti prezzo e disponibilità ma sembra certo che entrambi i device saranno presto ufficializzati anche in Europa.

Oppo A72 è uno smartphone dotato di display IPS LCD con diagonale da 6.5 pollici e risoluzione in Full HD+ (2.400 x 1.080 px); va segnalata la presenza di un foro, nell’angolo in alto a sinistra, che ospita la fotocamera anteriore da 16 MP.

Il processore è uno Snapdragon 665 di Qualcomm, coadiuvato da una scheda grafica Adreno 610 ed accompagnato da 4 GB di memoria RAM più 128 GB di storage interno (espandibili tramite micro SD). Degna di nota la quad-cam posteriore così composta: sensore principale da 48 MP, grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP e rilevatore profondità ugualmente da 2 MP.

Detto del sensore per le impronte digitali piazzato sul frame laterale e di un comparto connettività completo (USB di tipo C, jack audio da 3.5 mm, Bluetooth 5.0 ecc), spiccano la batteria da 5.000 mAh e la presenza di Android 10 out of the box con personalizzazione ColorOS 7.1.