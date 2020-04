Redmi Pad 5G: nuovo tablet con Snapdragon 765 e refresh rate elevato in arrivo a breve

La prossima settimana ci sarà il debutto della nuova MIUI 12 e, molto probabilmente, anche del nuovo Redmi K30i, smartphone destinato a diventare il mid-range 5G più economico sul mercato (cinese). Secondo le ultime indiscrezioni, Redmi potrebbe presentare anche il suo primo tablet.

In occasione dell’evento in programma la prossima settimana, infatti, potrebbe esserci il debutto del nuovo Redmi Pad 5G, un dispositivo che, secondo le prime indiscrezioni, presenterà specifiche tecniche davvero molto interessanti. Il device, infatti, potrebbe contare sul supporto del SoC Qualcomm Snapdragon 765G che garantirebbe, oltre a prestazioni ottime, anche l’accesso alla rete 5G.

Da notare, inoltre, che il nuovo Redmi Pad 5G potrebbe presentare un display con refresh rate di 90 Hz, un caratteristica inedita per un tablet. Secondo una prima immagine promozionale apparsa sui social cinesi e non confermata ufficialmente, il tablet potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di 1999 Yuan, poco più di 250 Euro.

Il nuovo Redmi Pad 5G potrebbe, in futuro, arrivare anche in Europa (magari con il marchio Xiaomi) puntando a conquistare il mercato dei tablet. Ulteriori aggiornamenti sul progetto dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più su una delle novità più interessanti ed inaspettate di queste settimane.